Голову Укрексімбанку потрібно відсторонити: у Зеленського відреагували на скандал з журналістами

В Офісі президента виступають за жорсткі заходи проти голови банку Мецгера (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Банкова засуджує дії голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, який наказав охороні накинутися на журналістів. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк вважає, що поки йде розслідування цієї ситуації, голова банку повинен бути відсторонений від займаної посади.

Про це повідомляє сайт президента.

Реклама

За його словами, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою.

"Ситуація навколо Укрексімбанку може сприйматися тільки негативно... Обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", – сказав Подоляк.

Радник Єрмака зазначив, що зараз поліція розслідує інцидент з нападом на журналістів, а наглядова рада банку вже проводить свою перевірку.

Реклама

"Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати", – додав Подоляк.

Повне відео конфлікту Мецгера з журналістами:

З чого почався скандал

Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".

За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.

У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею.

Нагадаємо, в лютому цього року Євген Мецгер отримав нагороду на премії "Людина року-2020" в номінації "Лідер страхового ринку року".