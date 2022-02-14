"Головне, щоб порожніми відлітали": Зеленський потролив тих, хто втікає з України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його родина перебуває з ним і не залишала Україну.

Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, який транслював телеканал "Україна 24" .

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Важливо для України

"Моя сім'я завжди зі мною і з Україною. Це без пафосу. Я – президент. Моя дружина – не просто дружина, а перша леді. І повинна показувати своїм прикладом, як повинні поводитися сім'ї. Це необов'язково для всіх інших. Це принципово для України та суспільства – бути тут", – сказав Зеленський.

/ Фото: Україна 24

Також він прокоментував інформацію про те, що багато громадян України залишають країну:

"30 чартерів тільки вчора? Це говорить про те, що у нас багата країна. Я думаю, що у нас багато інвестицій. Найголовніше, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось із України. залишаються громадяни України. Я хочу їм усім подякувати".

Що відбувається

У неділю народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вже з понеділка, 14 лютого, над Україною та з неї перестануть літати усі великі авіакомпанії, оскільки страхові компанії відмовилися покривати страхові випадки, що сталися у нашому повітряному просторі. Такі заяви були зроблені через повідомлення про напад Росії, який нібито має відбутися найближчим часом.

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Про припинення польотів вже повідомила авіакомпанія KLM, роздумує над цим рішенням компанія Lufthansa. Також 13 лютого в Кишиневі було посаджено рейс Фуншал (Португалія) – Київ, авіакомпанії SkyUp. З'ясувалося, що літак було взято у лізинг і його власник заборонив компанії літати над Україною через напружену ситуацію з безпекою.

Незважаючи на паніку, в уряді переконують, що повітряний простір над Україною не збираються закривати і він "цілком безпечний".

Нагадаємо, avianews повідомив, що найбільша українська авіакомпанія "МАУ" почала масове виведення літаків за кордон на вимогу лізингодавців, які стурбовані новинами про швидке вторгнення Росії.

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За даними видання, на даний момент із Борисполя ввідправили одразу п'ять авіалайнерів авіаперевізника, на зберігання в аеропорти Белграда в Сербії та Кастельйон в Іспанії.

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