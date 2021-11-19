Від "Великого будівництва" – до голови "слуг": що відомо про Олену Шуляк

Нова голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк/Колаж "Сьогодні"

На початку тижня представники "Слуги народу" зібралися на з'їзді, щоб обрати нового голову політсили. Оскільки колишній керівник партії Олександр Корнієнко тепер обіймає посаду першого віцеспікера Верховної Ради, на заміну йому поставили народну депутатку Олену Шуляк. Сайт "Сьогодні" зібрав короткі відомості про її біографію та політичні плани на новій посаді.

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Освіта

Олена Шуляк народилася 24 січня 1976 року у Києві. Має три вищі освіти: диплом за спеціальністю "Економіка та управління у будівництві" Національного транспортного університету, ступінь МВА у Міжнародному інституті менеджменту та "корочку" психолога, яку отримала у КНУ імені Тараса Шевченка.

Також Шуляк стажувалась у престижних навчальних закладах за кордоном. Серед них школа бізнесу Університету Карнегі-Меллона в США та літні програми з міжнародних фінансів, лідерства, маркетингу, комунікації та міжнародної стратегічної конкуренції.

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Початок кар'єри

У 23 роки Шуляк стала власницею та директором ТОВ "Аудиторська фірма "Стандарт". Потім працювала у фінансово-промисловій компанії Midland Development Ukraine. Вже через сім років, з 2007 по 2014 рік, обіймала посаду генерального директора цієї компанії.

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2005-2007 – була членом наглядової ради ЗАТ "Експрес-Банк". А в період з 2014-го до 2015-го очолювала наглядову раду Української будівельної спільноти.

У жовтні 2017 року стала співзасновником ТОВ "Кріейтор". Компанія займається наданням оренди та експлуатацією нерухомості в столиці.

Олена Шуляк є членом правління та керівником сектору "Будівництво" громадської організації Офіс ефективного регулювання. Виконує обов'язки віцепрезидента з фінансів Української філії міжнародної організації Young Presidents' Organization. А також може похвалитися статусом співзасновника Спілки українських підприємців (СУП).

Члени Союзу українських підприємців/ Фото: Facebook

Похід у політику

На парламентських виборах 2019 року Олена Шуляк балотувалася за списком партії "Слуга народу". Її прізвище стояло під №13.

З 29 серпня 2019 року вона заступник голови монобільшості. А також заступник голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Очолює міжфракційне об'єднання "За Велике будівництво!".

У листопаді 2019-го Шуляк призначили представником Кабінету міністрів у парламенті. Але у березні наступного року вона подала у відставку.

15 листопада 2021 року очолила партію "Слуга народу".

№13 у списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019-го року / Фото: Facebook

Законодавчі ініціативи

На посаді народного депутата Олена Шуляк встигла подати понад сотню законопроєктів, у тому числі у співавторстві. Серед них – пропозиції у сферах приватизації державного та комунального майна, електронного документообігу, захисту прав власності, гарантування прав на об'єкти нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому, реформування містобудівної діяльності.

Усього 17 разів з моменту присяги була не зареєстрована на засіданні парламенту.

Витяг з декларації

Судячи з інформації, яка вказана в документах для НАЗК, на Олену Олексіївну записано кілька об'єктів нерухомості. Ними депутат володіє разом з чоловіком. Усі знаходяться у Києві, але були куплені у різні роки. Наприклад, 2006 року подружжя придбало два приміщення площею 59 та 155 м 2 . До них ще додали два паркомісця. 2017-го – квартиру площею 36,5 м 2 за майже 764 із половиною тисячі гривень. 2019-го– ще одне житло на 42,5 м 2 за 670 тисяч гривень. У документі також зазначено, що родина Шуляків 2020 року вступила у право власності на 84 м 2 квартири вартістю 109 тисяч у національній валюті.

Два вищезгадані паркомісця не порожні. Олена має автомобіль марки Land Rover 2012 року. Друга машина BMW X6 2008 належить чоловікові.

Крім того, політик володіє корпоративними правами компаній ТОВ "Кріейтор" (38,57%), Midland Development Ukraine (50%), ТОВ "Аудиторська фірма "Стандарт" (70%).

Декларація нової глави партії "Слуга народу" / Скріншот public.nazk.gov.ua

Ще у декларації зазначено суму готівки у розмірі 552 000 гривень та 415 000 доларів, а також заощадження на різних банківських рахунках. Крім того, Олена Шуляк позначила, що 45 тисяч доларів давала в позику якомусь Шевченку Артему Вікторовичу.

Інші кошти, які фігурують у декларації, є власністю чоловіка та дочки. Але їх політик чесно вписала відповідно до закону "Про протидію корупції".

Плани на партію

Після обрання її на посаду голови партії політик презентувала принципи роботи на новій посаді. Шуляк пропонує перезавантажити Політичну раду партії, зробити орган повсякденного оперативного управління – президію Політичної ради партії. А ще – створити у політсилі Дисциплінарну комісію як найвищий керівний орган. Він розглядатиме дисциплінарні питання щодо членів партії на всіх рівнях. Крім того, голова "Слуги народу" планує створити нові формати взаємодії партії із фракцією у Верховній Раді та місцевих радах.

Олена Шуляк представила оновлену програму партії "Слуга народу" / Фото: sluga-narodu.com

Про те, в чому ще полягатиме робота голови партії і які обов'язки ляжуть на плечі нового лідера, читайте у матеріалі "Слуга народу" у кожному селі. Які завдання у нового голови партії після Корнієнка.