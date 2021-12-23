Ватажку "приватної армії" Путіна оголосили про підозру – що він накоїв в Україні

Дмитро Уткін (праворуч і в кружечку) воював проти України. Колаж "Сьогодні"

Керівнику російської приватної військової компанії "Вагнер" оголошено про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у пособництві ведення агресивної війни. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що в період з липня 2014 року до березня 2015 року в Луганській та Донецькій областях керівник "вагнерівців", діючи за попередньою змовою з чиновниками Збройних сил РФ та під їх контролем, здійснював командування підпорядкованими йому підрозділами та координував їх дії.

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"Вони спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України, у результаті чого порушили територільну цілісність нашої держави шляхом тимчасової окупації частини її території", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що у січні-лютому 2014 року його підрозділи вели інтенсивні бойові дії проти підрозділів сил АТО на Дебальцевському напрямку. Під час боїв керівник ПВК "Вагнер" безпосередньо підпорядковувався командувачу 2-го армійського корпусу генерал-лейтенанту ЗС РФ.

Тепер вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук. У спецслужбі не називали імені підозрюваного, але, судячи з усього, йдеться про Дмитра Уткіна. Раніше в СБУ заявляли, що саме Уткін є керівником "вагнерівців", а також про це свідчать дані іноземних журналістів.

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Що відомо про ватажка "вагнерівців" Уткіна