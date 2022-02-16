Глава Пентагону прибув до Брюсселя на зустріч з міністрами оборони країн НАТО

Ллойд Остін прибув до Брюсселя 15 лютого/Фото: Greg Nash/REUTERS, колаж: "Сьогодні"
Увечері, 15 лютого, глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Брюсселя. Там він зустрінеться з керівництвом НАТО і міністрами оборони країн Альянсу, щоб обговорити ситуацію навколо України.
Про це йдеться у Twitter Ллойда Остіна.
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"Щойно приземлився в Брюсселі (Бельгія), де завтра буду присутній на зустрічі міністрів оборони НАТО", — повідомив Остін у Twitter.
Зустріч з міністрами
Ллойд Остін братиме участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу 16-17 лютого.
Однією з головних тем зустрічі глави Пентагона з міністрами буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною.