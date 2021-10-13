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Глава Пентагону відвідає Україну

Марія Дмитренко
13 жовтня, 08:34
Конкретної інформації поки немає

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: EPA

Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні планує відвідати Україну.

Про це заявив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, передає Інтерфакс.

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"Міністр (Остін – ред.) і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Вони відвідають Грузію, Україну, Румунію. Міністр завершить це важливе турне в Брюсселі з союзниками і партнерами, на зустрічі міністрів країн НАТО", – сказав він.

Конкретної інформації поки немає.

Відзначимо, 21-22 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО.

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Україна і США підписали угоду про оборонний партнерство

У рамковій угоді, яку підписали міністри оборони України і США 31 серпня в Пентагоні:

  • окреслено шляхи просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення викликів у сфері безпеки;

  • підтверджено непохитну підтримку Міноборони США суверенітету та територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму й агресії на сході України;

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  • визначено подальші кроки взаємодії Міноборони України та Міноборони США для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху до НАТО та сприяння регіональній безпеці;

  • підтверджено сталу підтримку Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, зокрема у прагненні нашої країни до вступу в НАТО.

На період до грудня 2026 року визначено такі двосторонні пріоритети оборонних відносин України та США:

  • двостороння співпраця у галузі безпеки, а також протидія російській агресії, включно з повноцінною програмою тренувань та навчань;

  • проведення реформ у секторі оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО, спираючись на значний прогрес, досягнутий з 2014 року;

  • сприяння виконанню положень стратегії оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб Збройних сил України;

  • поглиблення співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності;

  • посилення співпраці у сфері кібербезпеки;

  • більш тісне партнерство оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.

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