Глава Пентагону відвідає Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: EPA
Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні планує відвідати Україну.
Про це заявив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, передає Інтерфакс.
"Міністр (Остін – ред.) і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Вони відвідають Грузію, Україну, Румунію. Міністр завершить це важливе турне в Брюсселі з союзниками і партнерами, на зустрічі міністрів країн НАТО", – сказав він.
Конкретної інформації поки немає.
Відзначимо, 21-22 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО.
Україна і США підписали угоду про оборонний партнерство
У рамковій угоді, яку підписали міністри оборони України і США 31 серпня в Пентагоні:
окреслено шляхи просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення викликів у сфері безпеки;
підтверджено непохитну підтримку Міноборони США суверенітету та територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму й агресії на сході України;
визначено подальші кроки взаємодії Міноборони України та Міноборони США для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху до НАТО та сприяння регіональній безпеці;
підтверджено сталу підтримку Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, зокрема у прагненні нашої країни до вступу в НАТО.
На період до грудня 2026 року визначено такі двосторонні пріоритети оборонних відносин України та США:
двостороння співпраця у галузі безпеки, а також протидія російській агресії, включно з повноцінною програмою тренувань та навчань;
проведення реформ у секторі оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО, спираючись на значний прогрес, досягнутий з 2014 року;
сприяння виконанню положень стратегії оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб Збройних сил України;
поглиблення співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності;
посилення співпраці у сфері кібербезпеки;
більш тісне партнерство оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.