Глава Нацполіції в Одеській області Олег Бех подав у відставку: ким його замінять

Олег Бех йде з поста начальника поліції Одеської області, на його місце може прийти Микола Семенишин / Колаж "Сегодня"

Після зміни голови Міністерства внутрішніх справ України відбувається зміна начальників обласних Держуправлінь Національної поліції (ГУНП). З'явилася інформація, що у відставку подав глава Нацполіції в Одеській області генерал Олег Бех. Його місце може зайняти начальник ГУНП в Донецькій області Микола Семенишин.

"Кадрові перестановки будуть", – повідомили "Сегодня" в МВС, відповідаючи на наше запитання про те, чи дійсно керівник ГУНП в Донецькій області Микола Семенишин займе місце начальника поліції Одеської області.

У свою чергу, начальник поліції Одеської області генерал Олег Бех в ексклюзивному коментарі для "Сегодня" підтвердив лише своє звільнення.

"Планується. Можливо, піду в наукову діяльність", – повідомив нам Олег Бех.

Що відомо про Миколу Семенишина

Микола Семенишин вже йшов на пенсію, але повернувся робити реформу поліції після Революції Гідності

Народився 25 листопада 1969 року в Хмельницькій області.

У 1990 році вступив на службу в органи внутрішніх справ в взвод патрульно-постової служби міліції в Кам'янці-Подільському.

Працював в підрозділах карного розшуку і на керівних посадах в органах міліції на заході України.

У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років. Працював заступником голови правління ПАТ "СУППР" в Києві. У 2012 році став директором компанії.

Після Революції гідності повернувся в органи. Очолив УМВС в Івано-Франківській області. У 2015 -2017 роках – начальник ГУПМ в Хмельницькій області.

З вересня 2017 року – начальник ГУНП в Донецькій області.

Декларація

Згідно декларації начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області Миколи Семенишина за 2020 рік, його сім'я має:

в Кам'янець-Подільському квартиру 93,3 кв.м;

в Маріуполі квартиру 91,9 кв.м;

в Маріуполі кімнату 36 кв.м;

в Кам'янець-Подільському земельну ділянку 30 кв.м;

автомобіль RENAULT 2017 року випуску.

Ніякі цінності в декларації не вказані. З грошовий накопичень значаться 15 тисяч доларів і 105 тисяч гривень.

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