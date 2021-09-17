Гітлер теж так робив – Данилов про видачу російських паспортів в ОРДЛО

Данилов порівняв паспортизацію Росією ОРДЛО і діями Гітлера / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данилов порівняв паспортизацію жителів окупованих територій Росією з періодом Другої світової війни. Він зазначив, що Адольф Гітлер робив так само.

Про це Данилов заявив під час брифінгу.

"Вони отримують всі аусвайси (посвідчення особи, – Ред.), як за часів Другої світової війни. Гітлер, ви знаєте, видавав для того, щоб людина виживала на тих територіях. Такі самі аусвайси видають сьогодні на території Донецької і Луганської області і тоді вже свого часу видали в Криму", – сказав Данилов.

Також він підкреслив, що українська влада розуміє, що без цих паперів жителі окупованих територій не зможуть себе забезпечити. Наприклад, без такого аусвайса люди не зможуть працювати вчителем і забезпечувати сім'ю.

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"Справа в тому, що людина не має можливості існування, якщо у неї немає цього паперу. І це дуже чутлива ситуація", – додав секретар РНБО.

Паспортизація Донбасу

У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвала це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення перешкодить перемир'ю.

У Росії станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти нав'язують примусове отримання документа.

Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський говорив, що паспортизацією на Донбасі Росія порушує міжнародне право. При цьому він розуміє, що у кожної людини може бути своя ситуація, яка не дає йому права вибору.

Тим часом у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта.