Гео Лероса вимагають покарати за середній палець Зеленському у Раді

"Слуги народу" звернулися до регламентного комітету. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Гео Лерос показав середній палець президенту Володимиру Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради. Такі дії Лероса обурили представників президентської фракції.

Як повідомила прессекретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, вони звернулися до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку та винести рішення щодо поведінки народного депутата.

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У "Слузі народу" назвали таку поведінку неприпустимою у сесійній залі парламенту.

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