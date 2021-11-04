Гео Лероса вимагають покарати за середній палець Зеленському у Раді

"Слуги народу" звернулися до регламентного комітету. Фото: колаж "Сьогодні"
Народний депутат Гео Лерос показав середній палець президенту Володимиру Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради. Такі дії Лероса обурили представників президентської фракції.
Як повідомила прессекретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, вони звернулися до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку та винести рішення щодо поведінки народного депутата.
У "Слузі народу" назвали таку поведінку неприпустимою у сесійній залі парламенту.
Леросу загрожує три роки в'язниці
- Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань за дорученням Офісу генпрокурора починає розслідування за фактом можливого кримінального правопорушення з боку народного депутата Гео Лероса у справі про підпал його машини. Слідство припускає, що він міг сам підлаштувати злочин.
- 13 вересня на одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому нібито Лерос за грошову винагороду підшукує співучасників для підпалу машини. Більш того, він детально розповідає, як збирається після "замаху" на свій автомобіль використовувати це проти влади, мовляв, це йому мстять за політичну діяльність.
- 21 вересня Лерос побував на допиті у столичній поліції в рамках справи про підпал його машини у серпні минулого року. У цій справі він проходить як потерпілий.
- Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою у перешкоджанні діяльності народного депутата та депутата місцевої ради.