Флоти НАТО в Чорному морі – про що говорили Зеленський і Столтенберг

Президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрілися в Нью-Йорку. Фото: president.gov.ua

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили протидію російській агресії щодо України. Також Зеленський закликав розширити присутність НАТО в Чорному морі.

Про це повідомили в Офісі президента.

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Український лідер попросив Столтенберга посприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії.

Президент наголосив, що за останні два роки Україна фактично завершила формування нової цілісної системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу.

"Наш курс на членство в НАТО, принципи й стандарти Альянсу лежать в основі всіх керівних документів у сфері національної безпеки й оборони", – сказав глава держави.

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Володимир Зеленський поінформував Єнса Столтенберга про перебіг виконання нашою країною Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО. Він висловив сподівання, що країни – члени НАТО зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії та "маркери"", виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Альянсом.

Також було обговорено взаємодію України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

"Говорячи про важливість спільних з Альянсом зусиль для посилення безпеки в Чорноморському регіоні, президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова активно долучатися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань", – говориться в повідомленні.

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Візит Зеленського до США

20 вересня розпочався візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він уже бував 31 серпня і 1 вересня. У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що Генеральна Асамблея внесла в порядок денний питання про тимчасово окуповані Росією території України.

Три пріоритети України на новій сесії Генасамблеї:

протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу і Криму;

поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;

подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.

Нагадаємо, президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

Також Зеленський під час офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.