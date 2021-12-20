Financial Times: на тлі загрози РФ Зеленський влаштував "війну" з великим бізнесом

Зеленський не з тим воює. Колаж "Сьогодні"

На Заході розкритикували політику президента Володимира Зеленського: замість того, щоб кинути всі зусилля на захист України від можливого вторгнення Росії, він влаштував "війну" всередині країни з великим бізнесом. Про це йдеться у статті міжнародної ділової газети Financial Times.

Усі від Вашингтона до Києва бояться, що нарощування військ з боку Росії говорить про плани президента Володимира Путіна дестабілізувати Україну та, можливо, розпочати повномасштабне військове вторгнення.

Реклама

Директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк сказала, що Москва "може скористатися моментом внутрішньої слабкості України", поки президент влаштовує розбірки всередині країни.

Рінат Ахметов та Захід виступають за чесні правила гри

У письмових коментарях виданню Financial Times засновник СКМ Рінат Ахметов поставив під сумнів справедливість закону про олігархів.

" Я не олігарх, а інвестор. І готовий доводити це в українських та міжнародних судах. Нам усім потрібна чесна конкуренція та єдині правила гри", – сказав він.

Реклама

Західний дипломат, який працює у Києві, вважає, що закон про деолігархізацію був "не найкращим рішенням". За його словами, вирішувати питання потрібно "покращенням антимонопольного законодавства, прискоренням реформи судової системи та започаткуванням антикорупційних інститутів".

"Це вплине на середньострокову і довгострокову перспективу", – вважає дипломат.

Деякі експерти та дипломати побоюються, що Зеленський може використати закон про деолігархізацію для виборчого переслідування нелояльних бізнесменів.

Реклама

Деолігархізація в Україні