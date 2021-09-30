Міграційний терор Лукашенко. В ЄС пригрозили новими санкціями

Обмеження торкнеться членів білоруських офіційних делегацій. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейська комісія пропонує скасувати спрощений візовий режим для представників білоруського режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Отже, візи в країни ЄС для них обійдуться дорожче.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Повідомляється, що таке рішення було за спробами білоруського режиму дестабілізувати ЄС за допомогою потоку нелегалів, а також за рішенням Мінська тимчасово зупинити дію угоди про реадмісію.

Пропонується скасувати спрощений візовий режим для певних категорій осіб, пов'язаних з режимом. Рішення не стосується звичайних громадян Білорусі.

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Зазначимо, на сьогодні шенгенська віза коштує для білорусів 35 євро. Для громадян країн, з якими у ЄС не діє спрощений режим, візи коштують 80 євро.

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Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів

Влада Польщі ввели режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік нелегальних мігрантів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.

Зазначається, що режим надзвичайного стану діятиме на території Підляського воєводства в північно-східній частині країни, що межує з Білоруссю і Литвою. Також надзвичайний стан буде введено в Люблінському воєводстві на сході Польщі.

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