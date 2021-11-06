"Це українці піднімають голову!": у Польщі розслідують зухвалий злочин, пов'язаний з Україною (фото)

Вандали залишили записку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кракові вночі, 6 листопада, монумент голові польської держави Йозефу Пілсудському та воїнам-легіонерам невідомі розфарбували у кольори українського прапора, але у перевернутому вигляді: у верхній частині жовтий, внизу – синій.

Про це повідомляє Wyborcza.

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Крім того, поблизу пам'ятника знайшли балончики з фарбами та аерозолями. Там також був плакат із написом українською мовою "Польща не тільки для панів".

Біля монумента залишили плакат. Фото: Wyborcza

Коли на місці події працювала поліція, один із перехожих поляків крикнув: "Це українці піднімають голови". Копи заспокоїли його, спитавши, звідки він знає, чия це робота.

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Пам'ятник уже відмили від фарби. Тривають завершальні роботи із прибирання.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці мають сумніви, що це зробили українці. Вони схиляються до того що це провокація.

"Це не доказ того, що зловмисники були українцями. Ми проводимо заходи, спрямовані на встановлення осіб винуватців, та з'ясовуємо обставини злочину", – розповіла інспектор Катажини Цисло.

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Вандали нанесли на постамент букву N – нібито знак, який використовують українські націоналісти. Фото: Wyborcza

Поліцейські сподіваються, що записи камер спостереження дозволять знайти вандалів.

"Я не думаю, що злочинці були українцями, вони знають, як виглядає їхній національний прапор, і вони не помилилися б, розфарбувавши кольори навпаки. Ми підозрюємо, що це скоріше провокація. Когось явно хвилює протистояння поляків та українців", – додав Себастьян Глень, представник поліції Малопольші.

Пам'ятник відмивали близько 10-ї годин. Фото: Wyborcza

Заява Посольства України

У Посольстві України в Республіці Польща засуджено цей акт вандалізму.

"Розцінюємо цей ганебний випадок, який трапився напередодні Дня незалежності Республіки Польща, як провокацію, спрямовану на погіршення добросусідських стосунків між Україною та Польщею. Сподіваємося, що правоохоронні органи Республіки Польща, які вже займаються з’ясуванням усіх обставин події, оперативно знайдуть та притягнуть до відповідальності винних у цьому акті вандалізму", – говориться у повідомленні.

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