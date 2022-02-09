Це сильно вдарить по Москві: Кулеба розповів, що готує Захід

Кулеба розповів про санкції для Росії / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про діючу та заплановану допомоги Заходу для захисту України від російської агресії. Про це він повідомив на брифінгу, який транслювався в ефірі телеканалу Україна 24.

Він зазначив, що спочатку західні країни не горіли бажанням відправляти Україні зброю, хоч були готові йти дипломатичним шляхом.

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"Але подивіться, який шлях ми за три місяці пройшли. Літаки щодня прибувають до України та привозять зброю та військове обладнання, яке робить наші Збройні сили сильнішими. Сам пакет санкцій сформований, він лежить на столі і Москва знає, що це вже не розмови. Це конкретні речі, які вдарять по її економіці, фінансовому сектору, особистих інтересах російських багатіїв", – сказав він.

Кулеба зазначив, що Київ досяг хороших успіхів і продовжує зміцнювати країну.

"Київ є центром міжнародного тяжіння, міжнародної дипломатії. Усі з нами кажуть, координуються, всі сюди їдуть. Я вважаю, що завдання щодо формування пакету стримування виконано. Тепер ціна нової хвилі агресії для Росії стала ще вищою. Але ми зміцнюємо себе, і ми абсолютно наполягаємо на тому, що криза має бути вирішена дипломатичним шляхом", – сказав він.

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Допомога Україні

1 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія офіційно ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги в Україні. Чи буде ця сума поділена на транші і коли чекатиме на першу частину, поки невідомо.

Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння Україні. Перед цим посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація США продовжує тісну взаємодію з Конгресом та союзними країнами, щоб збільшити допомогу Україні.

Загроза вторгнення Росії