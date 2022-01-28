"Це шок!" У "Слузі народу" відреагували на затримання нардепа за хабар

Арахамія прокоментував ситуацію з Кузьміних. Колаж "Сьогодні"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що шокований новиною про затримання на хабарі нардепа Сергія Кузьміних.

"Дорогі друзі, ми, як і ви, дізналися зі ЗМІ інформацію про те, що народного депутата Сергія Кузьміних затримано НАБУ. Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних – волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних отримав від команди величезний кредит довіри, – цитує Арахамію пресслужба "Слуги народу".

Водночас нардеп наголосив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".

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"І в цьому випадку ми не прикриватимемо правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвища та біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не мають бути ні для кого амністією", – сказав він.

Глава фракції "Слуга народу" вітає зусилля антикорупційної інфраструктури щодо виявлення корупційних правопорушень.

"Нашою метою було зробити її дієвою та по-справжньому незалежною. Це було нашим завданням у перші тижні роботи монобільшості. І теперішній інцидент – зайве підтвердження тому, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних", – зазначив Арахамія.

На чому попався Кузьміних

Детективи НАБУ упіймали надепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

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НАБУ звернеться до генпрокурора для підписання підозри до народного обранця.

Хто такий Сергій Кузьміних

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Сергій Кузьміних народився у Житомирі у 1983 році.

Навчався у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова за спеціальністю "інженер-системотехнік". Пізніше став підприємцем та головою "Міжнародного благодійного фонду братів Кузьміних".

З 2019 року – народний депутат у Верховній Раді ІХ скликання. Кузьміних є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у парламенті.

До того ж, він є братом відомого українського військового, одного з "кіборгів" підполковника Олега Кузьміних, який командував підрозділом "кіборгів" і 20 січня 2015 року потрапив у полон проросійських бойовиків.