Реакція на "Кримську платформу": Зеленський вимагає від Росії звільнити кримських татар

За останні півроку в Криму російські силовики провели 33 обшуки - Зеленський обурений / Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський назвав переслідування кримських татар в Криму реакцією Російської Федерації на початок роботи "Кримської платформи". Він засудив такі дії окупаційної влади.

Про це він написав в Twitter.

"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їх будинках відбуваються чергові обшуки і затримання. Уже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської Платформи", – заявив президент.

Зеленський додав, що всі кримські татари, затримані окупантами, повинні бути звільнені.

Переслідування кримських татар тривають

За останні півроку в Криму російські силовики провели 33 обшуки, 156 затримань, а також понад 40 допитів, опитувань і "бесід". Такі дані наводить Кримськотатарський ресурсний центр в аналізі порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Як відзначають експерти центру, велика частина дій з боку російських силовиків спрямовані на представників корінного кримськотатарського народу. У звіті також міститься інформація про "системні випадки порушень релігійних прав, про порушення прав жінок, про неналежні умови утримання в СІЗО і в'язницях, про порушення прав політв'язнів і незаконних військових навчаннях в Криму, про стан екології півострова".

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Криму ФСБ вночі почала обшуки в будинках кримських татар.

Також нагадаємо, згідно з даними правозахисної організації "КримSOS", окупанти гноблять, кидають за ґрати, катують кримських татар. В цілому Росія переслідує не менше 140 кримчан, майже 100 осіб – за гратами на окупованому півострові і в Росії.