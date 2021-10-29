"Це справжнє пекло!" – спецпредставник ЄС уперше приїхав на Донбас

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Спецпредставник ЄС Імон Гілмор поділився своїми враженнями від поїздки у зону проведення Операції об'єднаних сил . Про це пише РБК-Україна .

Він ознайомився з шокуючими свідченнями того, як поводяться із заарештованими у в'язниці "Ізоляція", яка перебуває у Донецьку.

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"Перший пункт, який викликає занепокоєння – це ситуація із затриманими. Я ознайомлений із шокуючими свідченнями про те, як поводяться з заарештованими, тортури, домагання. В'язниця "Ізоляція", яка є справжнім пеклом. Люди не повинні утримуватися в таких умовах. Крім того , найбільше уваги я приділив тому, як конфлікт впливає на людей. Ми досі бачимо жертви серед цивільного населення, вони втрачають своїх близьких, їхні будинки зруйновані, вони втрачають роботу, поділяються на родини", – розповів він.

За його словами, зараз потрібно вирішити проблеми з місцями несвободи, а також з КПВВ.

"Ковід" – це не виправдання для їхнього закриття. Це може бути приводом для обмеження кількості КПВВ, що перетинають, але це відкрита місцевість… Тому я не сприймаю такий аргумент. Це покарання для людей з обох боків лінії зіткнення, позбавлення їхнього права контактувати зі своїми сім'ями, отримувати послуги, які їм потрібні, займатися бізнесом тощо. Люди, які там страждають, особливо мешканці непідконтрольних територій, повинні мати доступ до решти країни. Це має припинитися і КПВВ мають бути відкриті", – наголосив він.

Нагадаємо, що про запланований візит Еймона Гілмора до України повідомлялося ще у червні цього року. Тоді зазначалося, що спеціальний представник ЄС з прав людини має здійснити поїздку на адміністративний кордон із анексованим Кримом.

Також ми писали про те, що одне з найпохмуріших та закритих місць непідконтрольного Донбасу – в'язниця "Ізоляція" знаходиться у Донецьку за адресою вул. Світлого шляху 3.

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Цехи колишнього заводу ізоляційних матеріалів, збудованого в середині 20 століття, займають територію 8 га біля кордону Будьонівського та Ленінського районів Донецька.



У минулому "Ізоляція" – одне з найбільших підприємств із виробництва мінеральної вати. Протягом років інтенсивного розвитку підприємство виробляло до 100 тисяч кубометрів цієї продукції на рік. Робоча специфіка місцевості простежується за топонімами, найближчі вулиці – Кріпильщиків, Вугільників, Робоча, Індустрії.

Також ми публікували історію донецького журналіста Станіслава Асєєва, якого окупанти незаконно утримували у в'язниці .