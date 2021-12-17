Це кінець? У Путіна визнали остаточну втрату України

Пєсков зробив гучну заяву щодо України. Колаж "Сьогодні"

Кремль цинічно заявляє про повну відсутність відносин з Україною і що вона втрачена для Росії. І це після того, як розпочали війну, а тепер Москва ще й вимагає позбавити Київ перспектив членства в НАТО.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. кремлівський пул.

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"Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі? На цьому етапі, так, повністю ... Братський народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Скільки у нас живе українців, скільки там живе росіян – ми залишимося братнім народом", – сказав він.

Пєсков вважає, що це Україна вороже настроєна стосовно Росії.

"Ви бачите конкретні дії щодо обрубування всіх кінців, які мають хоч якесь відношення до Росії. Тобто просто обрубуються від капілярів до центральних артерій наші двосторонні відносини – точніше вони вже були обрубані. Тому стосунків як таких немає", – наголосив спікер Кремля.

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Москві не подобається, що Україна безпосередньо офіційно, на законодавчому рівні декларує свій намір вступити до НАТО.

"Це дуже погано для нас, тому що таким чином неминуче військова інфраструктура НАТО починає рух, дрейф у бік наших кордонів", – резюмував Пєсков.

Що думають Зеленський і Путін про відносини РФ та України