"Це аморально". Яценюк порадив Зеленському, що робити з офшорами

Фото: колаж "Cьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що президент Володимир Зеленський недооцінює ситуацію з офшорним скандалом.

Про це він сказав у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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"Якщо потрапляєш в історію, де шість сотень міжнародних журналістів розслідують офшорні скандали і офшори можновладців всього світу, і потім починається череда імпічментів, відставок, програшів виборів, – до цього треба дуже серйозно відноситися. В особливості якщо там пролунало твоє прізвище", – сказав Яценюк.

Політик вважає, що президент повинен звернутися, наприклад, в незалежне агентство "Кролл", щоб вони провели повний аудит.

"Якщо з'ясується, що не сплатив податки, треба чесно це визнати. І або заплатити, або це було законно. Це вже дискусія", – сказав лідер "Народного фронту".

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Яценюк додав, що мати офшорну компанію – неправильно.

"У мене немає іноземних паспортів. І я про це говорю, тому що я знаю, що це правда. Дуже важливо, щоб так само президент будь-якої країни, і України в першу чергу, сказав: "Я вважаю, що мати офшори – це неправильно, це аморально. Тому я закрив цей офшор і я показую, що в мене все чисто". Якщо там все чисто", – сказав лідер НФ.

Скандал з офшорами Зеленського

На початку жовтня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував "досьє Пандори" з даними про офшорні рахунки світових політиків і лідерів держав.

Частиною цього проєкту Pandora Papers став і фільм журналістів Слідство.Інфо "Офшор 95", у якому говориться, що офшорна мережа, пов'язана із Зеленським, могла отримувати мільйони від компаній бізнесмена Ігоря Коломойського через кіпрську філію ПриватБанку, і саме через цю філію, за версією правоохоронців, олігарх нібито відмивав гроші з банку.

Своєю чергою генпрокурор Ірина Венедіктова заявляла, що інформація з фільму давно перебуває у розпорядженні НАБУ і "вивчається під мікроскопом".

Тим часом в Україні зібралися переглянути список офшорів. До кінця 2022 року оновлять перелік таких зон з урахуванням правових норм ЄС і даних Глобального форуму з прозорості.

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А нещодавно Україна внесла острів у Карибському морі в список офшорних зон. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.