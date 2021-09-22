Є відповідь! Венеціанська комісія готова взятися за законопроєкт про олігархів

Висновок Венеціанської комісії щодо цього законопроєкту запросив спікер ВР Дмитро Разумков ще 10 вересня. Фото: колаж "Сьогодні"

Венеціанська комісія в середу, 22 вересня, надала відповідь щодо українського законопроєкту про олігархів № 5599.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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За його словами, Венеціанська комісія надасть свою позицію щодо законопроєкту наприкінці нинішнього року, 15-16 грудня.

Але в Раді вирішили не чекати результату і внесли законопроєкт до порядку денного поточного пленарного тижня.

"Це менше ніж через 3 місяці. Але замість того, щоб спокійно дочекатися зауважень ВК, і потім скоротити просто строк вступу закону з 6 до 3 місяців... його завтра тягнуть до зали", – написав Железняк.

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Нагадаємо, вже після відправлення запиту спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що строк розгляду комісією законопроєкту не перешкоджає його прийняттю Верховною Радою у другому читанні.

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Що відомо про законопроєкт

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про те, що законопроєкт №5599 про деолігархізацію переданий на розгляд Венеціанській комісії – найавторитетнішому європейському органу з питань конституційного права.

– найавторитетнішому європейському органу з питань конституційного права. Законопроєкт про деолігархізацію (№5599) був зареєстрований в Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок про те, що до законопроєкту потрібно внести велику кількість принципових правок. Проте Рада ухвалила законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

за основу під час засідання 1 липня 2021 року. Повна назва законопроєкту – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Мета законопроєкту – обмежити вплив олігархів на держструктури. Тобто він повинен протидіяти лобізму. А також на громадську думку, зокрема, через медіа.

Проте законопроєкт викликав неоднозначні оцінки в українських і зарубіжних політиків і експертів. Так, на думку українського омбудсмена Людмили Денісової , в законопроєкті є порушення Конституції .

, в законопроєкті є . Законопроєкт передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.

Реєстр вестиме РНБО – орган, який безпосередньо підконтрольний президенту України. Критерії "олігарха" в законопроєкті розмиті. Примітно, що один із критеріїв – вплив останніх на медіа. У тексті законопроєкту неодноразово згадуються слова "засоби масової інформації", "телебачення", "друковані та інтернет-видання", тому критики законопроєкту вбачають у ньому спробу обмеження свободи слова.

Раніше ми повідомляли, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що в Україні останнім часом з'явилися нові олігархи.

Все, що потрібно знати про деолігархізацію, читайте в нашому матеріалі: Деолігархізація – для кого небезпечний закон Зеленського і чого від нього чекати.