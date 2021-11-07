Якщо Україна за бортом "зеленого списку" ЄС: кому заборонять в'їзд

Наявність щеплення не гарантія дозволу на подорожі до ЄС / Колаж "Сьогодні"

Ситуація зі зростанням захворюваності на коронавірус в Україні, а також скандал із масовою покупкою українцями сертифікатів без проходження вакцинації призвели до того, що наступного тижня Рада ЄС може оголосити рішення про виключення України з європейського списку "зелених зон". Цей список включає країни зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

Імовірність виключення підтвердив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба .

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Ймовірність

Брюссель переглядає список країн із небезпечним рівнем захворюваності на коронавірус щотижня і коригує його залежно від розвитку епідеміологічної ситуації у тій чи іншій країні. Журналіст "Радіо Свобода" ще у жовтні повідомив, що рішення про виключення України вже ухвалено.

Минулого тижня практично щодня в Україні встановлювався новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19. При цьому головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляє, що пік захворюваності у країні ще не пройдено. На поліпшення можна буде очікувати лише через 12-14 днів після введення карантинних обмежень "червоної зони".

Це все не вселяє надії Києву на те, що європейці залишать нас у "зеленому списку".

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Кордон на замку?

Як відомо, рішення про виключення будь-якої країни зі списку сприятливої епідеміологічної ситуації не означає автоматичної зміни правил перетину кордону для громадян такої країни. Такі заборони країни ЄС запроваджують в індивідуальному порядку.

Оскільки зазвичай рекомендації Ради Європи приймаються учасниками ЄС без особливих обговорень, можна очікувати, що більшість країн все ж таки закриють свої кордони для "неважливих поїздок" – під таке формулювання підпадають поїздки з метою відпочинку та туризму. Поїздки з метою роботи, навчання, лікування та з поважних причин будуть можливі.

Щоправда, МЗС України обіцяє вплинути і на ситуацію із туризмом.

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"Після виключення України з "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", – написав на своїй станиці у твіттері Дмитро Кулеба .

"Досвід деяких наших сусідів, які в попередні тижні вже були виключені із зеленого списку ЄС, демонструє, що не слід очікувати на тотальне закриття кордонів як минулого року", – заспокоює на своїй сторінці у Фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Міжнародні сертифікати

У разі виключення нас із "зеленого списку" ЄС кожна країна союзу може змінити правила в'їзду для українців. Як показує ситуація з іншими країнами, виключеними зі списку, кордони залишаються відкритими на визначені види поїздок для вакцинованих громадян з міжнародними сертифікатами на руках. Тобто, європейські країни можуть відмовитися від практики допуску іноземців за наявності лише негативного ПЛР-тесту без вакцинації, що поки є у низці країн.

За змінами в умовах в'їзду для громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу найкраще стежити за інтерактивною карткою МЗС України. Вона оновлюється в режимі реального часу, залежно від змін правил в'їзду іншими країнами.

Заповітний список