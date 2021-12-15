Україна стає ближчою до ЄС – Зеленський підписав важливий документ

Словенія зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у рамках участі у саміті Східного партнерства підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Документ визначає пріоритетні напрямки співпраці між Україною та Республікою Словенія у рамках стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.
Цей документ фіксує підтримку Словенією України, щойно наша держава вирішить подати заявку на членство у ЄС.
Декларація визначає, що відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, та зобов'язується їм слідувати, може подати заявку на членство в Євросоюзі за дотримання всіх умов та зобов'язань.
У документі також підтвердили значний прогрес, досягнутий Україною у контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також налаштованість на продовження реформ.
"Словенія підтримуватиме відповідні зусилля України, зокрема, щодо подальшого реформування у напрямку децентралізації", – йдеться у повідомленні.
З підписанням спільної декларації на рівні президента України та прем'єр-міністра Республіки Словенія фіксується підтримка словенською стороною європейської перспективи нашої держави.
Раніше ми повідомляли, що Україна створила декларацію, яку укладає з країнами-партнерами та членами ЄС. Підписуючи декларацію, країна підтримує прагнення України до ЄС. Нині деякі країни ще ознайомлюються з нею.
Україна прагне до ЄС
- Володимир Зеленський називав терміни вступу України до ЄС. Він вважає, що це вже зумовлено і це лише питання часу. Україна розраховує і на членство в НАТО.
- Президент Словаччини Зузана Чапутова заявляла, що країни-члени Євросоюзу мають сформувати конкретне бачення та умови приєднання України до ЄС, проте Києву потрібно здійснити усі необхідні реформи. Водночас президент Словаччини вказала на те, що перед вступом України до Євросоюзу потрібно провести всі необхідні реформи. За її словами, Братислава може допомогти Києву в цьому питанні, "маючи досвід свого вступу до такої організації, як Євросоюз".
- 18 березня Зеленський та литовський лідер Гітанас Науседа за підсумками переговорів підписали декларацію про європейську перспективу України.
- 3 травня Глава держави Володимир Зеленський під час візиту до Польщі приєднався до спільної декларації з нагоди 230-ї річниці ухвалення польської Конституції. Документ підписали також президенти Польщі, Естонії, Литви та Латвії.