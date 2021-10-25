Ще один крок до НАТО: вперше Україну запросили на засідання виключно для членів Альянсу

Вперше за цим столом буде і представник України / Колаж "Сьогодні"

Для України поступово відкриваються двері різних заходів, які проводить Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Вперше в історії нашої країни ми будемо брати участь в засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь, куди допускаються виключно члени Альянсу.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

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За словами заступник міністра оборони України Олександра Носова, який представлятиме нашу країну на Конференції національних директорів озброєнь в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 26 жовтня, Україна раніше притягувалася до участі в засіданнях Конференції. Однак вперше її запросили на засідання з питань, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО – до засідання комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь.

Зокрема, Україна буде брати участь в дискусії з інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою і оборонно-промисловим комплексом і досягнені оптимального співвідношення військових потреб і бюджетних можливостей.

У Брюсселі також заплановані двосторонні зустрічі заступника Міністра оборони України Олександра Носова з Національним директорами по озброєнню держав-членів НАТО.

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