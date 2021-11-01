Олег Уруський іде у відставку

Уруський йде з уряду. Колаж "Сьогодні"
У Кабінеті Міністрів нова відставка. Заяву на звільнення написав віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", – написав він.
Як ми вже передавали, сьогодні подав у відставку Олексій Резніков з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Що з Олегом Уруським?
- Верховна Рада 16 липня 2020 року призначила Олега Уруського віцепрем'єром з оборонно-промислового комплексу, міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Останнім часом подейкували, що його на цій посаді може замінити глава митниці Павло Рябікін.
- У лютому цього року Уруський засвітився разом з Кадировим на військовій виставці в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). Тоді глава уряду України вимагав негайних пояснень.
- Пізніше Уруський пояснив, як опинився поряд з Кадировим. Він послався на помилку організаторів заходу.