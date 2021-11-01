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Олег Уруський іде у відставку

Сергій Мартинець
1 листопада, 12:41
Напередодні заяву на звільнення подав до парламенту Олексій Резніков, а тепер йде його колега

Уруський йде з уряду. Колаж "Сьогодні"

У Кабінеті Міністрів нова відставка. Заяву на звільнення написав віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", – написав він.

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Як ми вже передавали, сьогодні подав у відставку Олексій Резніков з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що з Олегом Уруським?

  • Верховна Рада 16 липня 2020 року призначила Олега Уруського віцепрем'єром з оборонно-промислового комплексу, міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Останнім часом подейкували, що його на цій посаді може замінити глава митниці Павло Рябікін.
  • У лютому цього року Уруський засвітився разом з Кадировим на військовій виставці в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). Тоді глава уряду України вимагав негайних пояснень.
  • Пізніше Уруський пояснив, як опинився поряд з Кадировим. Він послався на помилку організаторів заходу.