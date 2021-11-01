Олег Уруський іде у відставку

Уруський йде з уряду. Колаж "Сьогодні"

У Кабінеті Міністрів нова відставка. Заяву на звільнення написав віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", – написав він.

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Як ми вже передавали, сьогодні подав у відставку Олексій Резніков з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що з Олегом Уруським?