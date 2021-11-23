ЄС зняв санкції з 15 осіб з оточення Януковича

Венедиктова хоче продовжити санкції проти чиновників часів Януковича. Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні
Під санкціями Євросоюзу залишаються сім із 22 українських ексчиновників, проти яких запровадили обмеження у 2014 році. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.
За її словами, санкції було введено ЄС у 2014 році.
"У 2014 році ЄС застосував санкції стосовно 22 людей. Після щорічних переглядів залишаються чинними санкції стосовно семи людей", – написала Венедіктова.
Щоб санкції збереглися, потрібні вироки судів у справах стосовно колишніх чиновників. Наразі українські правоохоронні органи розслідують щодо них 20 кримінальних проваджень: вісім з них – у ДБР, сім – у НАБУ, три – у Нацполіції і два – у СБУ.
Крім того, на даний час багато проваджень зупинено через розшук підозрюваних, в інших іде збирання доказів, є справи на фінальній стадії слідства, а також на стадії ознайомлення сторін із матеріалами розслідування, від швидкості якого залежить час передачі їх до суду.
"У 2021 році Офіс генпрокурора чотири рази надсилав до Європейської служби зовнішньої діяльності інформацію про стан досудового розслідування у справах підсанкційних ексчиновників", – сказала вона.
Санкції проти Януковича та його оточення
- У березні 2014 року Швейцарія заморозила рахунки 29 українських ексчиновників. Зокрема було заморожено активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад 69 млн доларів). Заморожування мало тривати три роки, проте його продовжували.
- 15 жовтня 2019 року латвійський суд вирішив конфіскувати 30 млн доларів ексчиновників часів Януковича. Наразі питання повернення злочинних активів Україні вирішуватиметься на міжурядовому рівні.
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