Єрмак пояснив, коли чекати на референдум з Донбасу

Зеленський знову заявив про референдум з Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський говорячи про референдум щодо Донбасу, вважає, що все залежить від українців. Про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю. Фокусу .
"Питання референдуму зараз не обговорюється. Володимир Зеленський зазначав, що він як президент, який сповідує принцип народовладдя, вважає, що якщо в суспільстві виникає питання, яке вимагає зафіксувати думку всього народу України, то такі референдуми мають відбутися. Президент сказав, що не виключає проведення референдуму" . Але поки що про це не йдеться", – сказав він.
Референдум з Донбасу
- 8 квітня Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", запропонований ним же минулого року.
- 20 травня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив про те, що у планах провести загальнонаціональний референдум на тему вирішення конфлікту на Донбасі.
- Також він повідомляв, що якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі зазнають крах, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести на референдум.
- Екс-спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що не можна виносити на всеукраїнську референдум питання відокремлення окупованого Донбасу, оскільки це незаконно . На його думку, можна голосувати за заморожування ситуації, але це не найкращий вихід.
- Читайте також у нашому блозі політолога, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика про те, чому так важливий референдум .