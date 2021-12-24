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Єрмак пояснив, коли чекати на референдум з Донбасу

Наталія Магдик
24 грудня, 20:08
Єрмак озвучив позицію президента

Зеленський знову заявив про референдум з Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський говорячи про референдум щодо Донбасу, вважає, що все залежить від українців. Про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю. Фокусу .

"Питання референдуму зараз не обговорюється. Володимир Зеленський зазначав, що він як президент, який сповідує принцип народовладдя, вважає, що якщо в суспільстві виникає питання, яке вимагає зафіксувати думку всього народу України, то такі референдуми мають відбутися. Президент сказав, що не виключає проведення референдуму" . Але поки що про це не йдеться", – сказав він.

Референдум з Донбасу