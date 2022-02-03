Ердоган запропонував новий формат переговорів для України та Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час візиту до Києва запропонував новий формат переговорів України та Росії. За його словами, Туреччина готова стати переговорним майданчиком для конфліктуючих сторін.

"Наш візит припадає на чутливий період. Хочу повторити, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України включно з Кримом", – зазначив турецький лідер на брифінгу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

/ Фото: Офіційний сайт президента України

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Ердоган заявив, що підтримує заяви Зеленського, "які мають здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце".

"Як я наголошував раніше, Туреччина готова робити все можливе, щоб закінчилася криза двох сусідніх через море дружніх країн. На сьогоднішніх переговорах я ще раз з задоволенням наголосив, що ми приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні", – сказав він.

За його словами, Туреччина зацікавлена в тому, щоб "зменшити градус, а не роздмухати пожежу".

Також президент Туреччини висловив упевненість, що "криза буде врегульована мирними дипломатичними методами у межах Мінських угод на основі територіальної цілісності України та міжнародного права".

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Україна й Туреччина підписали 8 важливих угод

Під час візиту до Києва Реджепа Ердогана було підписано 8 важливих міжурядових угод. Урочиста церемонія підписання відбулася після переговорів Ердогана з Зеленським.

Зокрема, було підписано угоди про вільну торгівлю, про співпрацю у сфері молодіжної політики, правоохоронної діяльності, митної політики, у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей.

Туреччина готова допомогти Україні у врегулюванні конфлікту з РФ

20 січня 2021 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч. Він вважає, що така зустріч – це головна надія на те, щоб усунути "атмосферу війни".

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27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у межах НАТО у разі вторгнення Росії до України. Водночас турецький лідер не уточнив, на які кроки готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

Нагадаємо, що після зустрічі з Зеленським президент Туреччини чекає в Анкарі Володимира Путіна, однак точної дати цього візиту поки що немає. "Дата візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом поки що не погоджена", – заявив 3 лютого Дмитро Пєсков, прессекретар господаря Кремля.