Експрезидент Франції Саркозі засуджений до тюремного ув'язнення

Саркозі не прийшов на заключне засідання суду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Франції сьогодні, 30 вересня, суд засудив колишнього президента країни Ніколя Саркозі до року ув'язнення за звинуваченням у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2012 року.

Як повідомляє France 24, строк він відбуватиме під домашнім арештом і під контролем електронних засобів спостереження.

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"Ніколя Саркозі знав про максимальну законну суму витрат (на президентську кампанію), при цьому його двічі попереджали про перевитрати, однак він продовжував діяти, як і раніше", – заявила суддя Каролін Віг'є, обґрунтовуючи обвинувачення в суді.

Вона зазначила, що кампанія 2012 року була не першою для Саркозі, тому на той момент він вже добре знався на відповідному законодавстві.

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Що відомо про справу

Кримінальний суд Парижа в червні завершив розгляд справи про можливі порушення при фінансуванні передвиборної кампанії 2012 року експрезидента Франції Ніколя Саркозі.

Фігурантами справи є Саркозі і ще 13 осіб.

Прокуратура вимагала засудити колишнього главу держави до року в'язниці , включаючи шість місяців умовного тюремного ув'язнення. Також колишньому президенту загрожував штраф у 3750 євро. Сторона захисту закликала суд виправдати Саркозі.

, включаючи шість місяців умовного тюремного ув'язнення. Також колишньому президенту загрожував штраф у 3750 євро. Сторона захисту закликала суд виправдати Саркозі. Судовий процес, прозваний у Франції справою "Бігмаліон" , стосується передвиборчої кампанії 2012 року, за підсумками якого Саркозі не зміг домогтися переобрання і програв вибори Франсуа Олланду.

, стосується передвиборчої кампанії 2012 року, за підсумками якого Саркозі не зміг домогтися переобрання і програв вибори Франсуа Олланду. Саркозі намагався через Конституційну раду Франції домогтися припинення цієї справи, проте 2019 року цей суд відкинув аргумент експрезидента, який розраховував скористатися юридичною правилом "non bis in idem", яке передбачає, що не можна бути покараним двічі за один і той же злочин.

Йдеться про те, що колишній глава французької держави вважав, що він вже покараний Конституційною радою 2013 року, коли його викрили на перевищенні допустимих витрат (22,5 млн євро, встановлених для кампанії 2012 року) на більш ніж 363 тис. євро, які він повинен був відшкодувати до скарбниці.

Але це рішення було прийнято до з'ясування навесні 2014 року системи оформлення за допомогою піар-агентства "Бігмаліон" підроблених рахунків для прикриття перевитрати на численні агітаційні мітинги в рамках виборчої кампанії Саркозі близько 20 млн євро. Рахунки оформлялися на нібито проведені президентською партією UMP ("Союз за народний рух") заходи.