Секс-скандал з двома екс-президентами: під ударом знову французький політик

Гелле Торнінг-Шмідт та Валері Жискар д'Естен. Фото: колаж "Сьогодні"
Екс-голова уряду Данії Гелле Торнінг-Шмідт звинуватила у домаганнях колишнього президента Франції Валері Жискара д'Естена. Нині покійний французький лідер начебто "чіпав її за стегно".
Про це повідомляє The Local.
Інцидент стався ще в 2002 або 2003 році – за вечерею в посольстві Франції в Копенгагені.
"Я побачила, як Жискар д'Естен, що сидів біля мене, хапає мене за стегно під столом. Це було абсолютно божевільно. Я запитала себе, що відбувається, я змінила місце, і все закінчилося",– написала політикиня.
Політикиня розцінила вчинок француза – як недоречний жест
Екс-голова уряду наголосила, що у теперішні часи це було б розцінене, як сексуальне домагання. 17 років тому Торнінг-Шмідт трактувала це як недоречний жест.
"Ситуація мене дуже розлютила",– додала Торнінг-Шмідт.
Зазначимо, це вже не перший скандал з Валері Жискаром д'Естеном, раніше його у домаганнях звинуватила німецька журналістка Енн-Кетрін Штраке. Вона наголосила, що під час інтерв'ю політик кілька разів торкався її сідниць.
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Смерть Д'Естена
Зазначимо, що Валері Жискар д'Естен очолював Францію у 1974 – 1981 роках. Обійняв посаду президента після смерті Жоржа Помпіду. На час ймовірних домагань д'Естену вже було 76-77 років. Помер колишній глава держава у 2020 році – від ускладнень від коронавірусу.
- Народилася в 1966 році.
- Соціал-демократка.
- У 2005 році потрапила в парламент Данії.
- Очолювала уряд Данії в 2011 – 2015 роках
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