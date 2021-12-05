Ексміністр Милованов одружився зі своєю колегою: фото з весілля

Ексміністр Тимофій Милованов та керівниця KSE Institute Наталія Шаповал зіграли весілля. Фото: колаж "Сьогодні"
Радник голови Офісу президента, ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов одружився зі своєю колегою – головою KSE Institute у Київській школі економіки Наталією Шаповал. Весілля відбулося 4 грудня.
Про це Милованов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Серед гостей на святкуванні помічені керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський, головний редактор "Нового часу" Віталій Сич, експрезидент мобільного оператора "Київстар" Петро Чернишев та заступник міністра економіки Тарас Качка.
Для 46-річного Милованова це другий шлюб (з першою дружиною, громадянкою США, він прожив чотири роки).
Що відомо про наречену?
- Наталія Шаповал – член редколегії у VoxUkraine та ради громадського контролю Національної служби здоров'я України.
- Працює віцепрезидентом з економіко-політичних досліджень, головою KSE Institute у Київській школі економіки, яку очолює Милованов.
Раніше ми повідомляли, що Данилюк вдарив Милованова на святкуванні свого дня народження. Спочатку радник голови ОП опублікував на своїй сторінці у Facebook спільне фото, а за кілька годин у них стався конфлікт.
Також нагадаємо, Милованов назвав причину бійки з Данилюком.