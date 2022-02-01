Джонсон привітав Зеленського кулаком у плече

Джонсон прибув на переговори до Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів до України на переговори. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Джонсон тицьнув його кулаком у плече.

Президент України зустрів главу британського уряду біля входу до Маріїнського палацу, куди Джонсон прибув із аеропорту.

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/ Фото: Офіційний сайт президента України

/ Фото: Офіційний сайт президента України

Джонсон прибув до Києва обговорити допомогу Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів до Києва, щоб обговорити з Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

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Візит також пов'язаний із новим альянсом України з Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

Навіщо Великій Британії дружити з Україною

Політтехнолог Олег Постернак розповів, що Східна Європа "фактично залишена сама на себе, і Британія дуже активно та синхронно використовує зараз цю можливість".

"Вихід із Євросоюзу породжує відновлення неоімперського характеру британської зовнішньої політики. Це відповідає її стратегічним інтересам і, зокрема, відповідає британському досвіду зовнішньої політики до вступу до ЄС у 70-х роках", – пояснив він.

За словами експерта, у Києві сторони можуть обговорити "конкретну військово-технічну співпрацю, яка буде ключовим базовим інтересом у цих домовленостях".

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Плюси для України

Про переваги нової спілки висловлювалися експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, ексглава МЗС Павло Клімкін вважає, що три країни разом можуть займатися виробництвом зброї. "Ідея така є, брити нам можуть допомогти. Трикутник – це завжди краще, ніж два", – сказав він.

Своєю чергою ексрадник Путіна Андрій Іларіонов заявив, що у нинішній ситуації формування нового політичного союзу в галузі безпеки для України "є цілком розумним, природним і бажаним".