Дочекалися тільки снігу – Тимошенко про держпереворот

1 грудня очікування не співпали з реальністю / Колаж "Сьогодні"

Лідер політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко двома фотографіями висловила свою думку щодо піднятої Володимиром Зеленським тривоги щодо підготовки державного перевороту.

"Чекали на переворот, а прийшла лише зима" , – написала Юлія Володимирівна у себе на сторінці у Фейсбуці.

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