Дочекалися тільки снігу – Тимошенко про держпереворот

1 грудня очікування не співпали з реальністю / Колаж "Сьогодні"
Лідер політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко двома фотографіями висловила свою думку щодо піднятої Володимиром Зеленським тривоги щодо підготовки державного перевороту.
"Чекали на переворот, а прийшла лише зима" , – написала Юлія Володимирівна у себе на сторінці у Фейсбуці.
Ситуація
- 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що на 1 грудня 2021 року готувався державний переворот.
- Голова Верховної Ради України у 2019-2021 роках Дмитро Разумков звернув увагу, що Зеленський недостатньо серйозно поставився до оголошення інформації про нібито можливу підготовку державного перевороту 1-2 грудня в Україні.
- Увечері 1 грудня у Києві на Майдані пройшло віче під назвою "Захисти Україну – зупини переворот", в якому взяли участь представники громадських організацій "Демократична сокира", Національний корпус. Мітингувальники планували йти до Офісу президента.