Лікар Юлія: Тимошенко прийшла до Ради в білосніжному костюмі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в середу, 3 листопада, порадувала новим чином. Політик прийшла до Верховної Ради у білосніжній сукні. Фотографії опублікував парламентський фотограф Якобчук Андрій у себе в Facebook .

Волосся Тимошенко акуратно поклала у хвіст. Мав макіяж стриманих тонів і манікюр молочного кольору.

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"І до теми вакцинації. Нічого така б могла бути медична сестричка", – прокоментував він фото.

"Я ж казав, була б гарна медсестричка чи лікар. Послухати" теж могла б запросто", – охарактеризував він образ Тимошенко.

Користувачі соцмереж відразу почали коментувати фото Тимошенко.

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"Ні, ця б не змогла бути медсестрою. Вона б одразу, рвала свого туза, на посаду завідувача відділення", – зазначив Тарас Бурмич. "Рольові ігри тітки Юлі", – написав Павло Багмут.

Імідж Тимошенко

Юлія Тимошенко у 2016 році змінила свій знаменний образ , який був її візитівкою – "коса". Політик прийшла до парламенту з розпущеним довгим волоссям та окулярах у темній оправі. Її новий імідж став майже такою ж новиною, що обговорюється, як і пристрасті навколо уряду. Після такої зміни політик стала експериментувати із зовнішністю та вбраннями. Кожен її вихід на роботу привертає увагу як фотографів, так і громадськості.

Ще одна зміна її образу відбулася з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців.

Також Юлія Тимошенко з'явилася у в'язниці як татуювання. В Одесі журналісти дізнались про життя місцевих ув'язнених. На них купа татуювань. Але найцікавіше виявилося зображення Юлії Тимошенко в лавровому вінку .