Співак оголосив про створення громадського руху "Правда Дмитра Співака"

Дмитро Співак. / Фото: Україна 24
1 лютого 2022 року громадський діяч Дмитро Співак оголосив про створення Всеукраїнського об'єднання "ПРАВДА Дмитра Співака".
За його словами, головна мета руху – широка дискусія щодо орієнтирів майбутнього нашої країни, шляхів вирішення проблем пересічних громадян.
"Остобісіла брехня, яка ллється на наші голови з владних кабінетів. Ми підемо до людей з нашою правдою і разом формуватимемо новий порядок денний для країни. Упевнений, що наша правда обов'язково переможе", – заявив він.
"Правда Дмитра Співака" – ідеологічне об'єднання.
"Близьку нам ідеологію можна назвати по-західному лівим лібералізмом, соціал-демократизмом. А по-нашому – це ідеологія правди та справедливості", – наголосив Дмитро Співак.
Найближчим часом він планує відвідати майже всі регіони України, обговорити з людьми нагальні проблеми та спільно знайти шляхи їх вирішення.
"Упевнений, наших однодумців дуже багато. І ми хочемо почути голос тих, кого відмовляється чути влада", – наголосив ініціатор громадського руху.
Нагадаємо, Дмитро Співак – політик та громадський діяч, кандидат політичних наук, постійний учасник програм "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" та "Рибний четвер" на телеканалі "Наш".