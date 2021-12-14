"Дія" дісталася ФСБшникам? Творців із Мінцифри запідозрили у роботі із росіянами

Виникли сумніви щодо захищеності даних українців від ФСБ / Колаж "Сьогодні"

За розробкою єдиного порталу державних послуг "Дія", запущеного в 2019 році, може стояти компанія, яка обслуговує провідні підприємства Росії.

Про це повідомляє Громадська організація "Науково-дослідний центр правової інформатики".

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Хто розробник

Громадська організація повідомляє, що раніше у відкритих джерелах була інформація – перша "Дія" була розроблена командою волонтерів EPAM (30-35 людей) повністю безкоштовно, у перервах між своєю основною роботою в компанії.

"За інформацією з веб-сайту піблічних закупівель ООО "Эпам Систэмз" в РФ розробляє програмне забезпечення для Сбербанк Росії, ВТБ, Ростелекому, Яндекс.Деньги, пошти Росії, Лукойлу, ДОМ.РФ, страхових компаній та інших підприємств — тобто, оминути ФСБ та не попасти під його контроль — без жодних шансів.", – резюмують розслідувачі.

За даними "Науково-дослідного центру правової інформатики", Міністерство цифрової трансформації України продовжує весь цей час непублічно співпрацювати з EPAM.

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На думку розслідувачів, є підстави говорити, що EPAM збираються підключити до перепису населення України у 2022-2023 роках, на що буде виділено мільйонні бюджетні кошти: "Є всі ознаки, що "дієві" прямо зараз заводять EPAM у нову перспективну тему освоєння мільярдів на переписі населення у 2022-2023 роках в Україні, з подальшою спробою переобрання на другий термін Володимира Зеленського зі "слугами народу" через проведення електронних виборів в "Дії".

Розвиток "Дії"