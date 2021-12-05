Дівчині Протасевича Сапезі висунули остаточні звинувачення

Роман Протасевич (ліворуч) та Софія Сапега (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Слідчий комітет Білорусі висунув росіянці Софії Сапезі, яку разом із опозиціонером Романом Протасевичем затримали у Мінську наприкінці травня 2021 року, остаточні звинувачення.

Про це повідомляє російська служба новин BBC.

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Софію звинувачують за статтею розпалювання ворожнечі, їй загрожує до 6 років позбавлення волі. Це мінімальний строк за цією статтею з урахуванням досудової угоди зі слідством, яку уклала Сапега.

За даними джерел, дівчина перебуває у тяжкому психологічному стані, вона пригнічена та розгублена, не спить ночами.

Вітчим Сергій Дудич заявив, що звинувачення стало несподіванкою і для Софії, і адвокатів, і сім'ї.

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"Зі слів консула та адвоката можу сказати, що вона психологічно розчавлена цим обвинуваченням. До того, коли ми з нею спілкувалися, до середини жовтня, все-таки судова угода, вона не очікувала такого звинувачення, для неї це було ударом", – розповів Дудич.

Він додав, що була надія на екстрадицію замість суду, тоді як екстрадиція до Росії можлива лише після винесення вироку. Дата судового засідання наразі невідома.

Адвокати Софії Сапеги коментувати справу не можуть через підписання угоди про нерозголошення.

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Затримання Сапеги та Протасевича