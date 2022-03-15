Десант РФ вже чекали на Печерську: Арестович про відмову Зеленського евакуюватися

Арестович розповів, як Зеленський відмовився евакуюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Президенту України Володимиру Зеленському пропонували евакуюватись із країни ще в перші дні війни, проте він категорично відмовився. Ті, хто вважав главу держави слабаком, дуже прорахувалися.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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"Він у першу добу відмовився від евакуації, на чому наполягали і західні партнери, і власна охорона. Тому що коли був десант біля Гостомеля, у нас була точна інформація, що наступний десант сідає на Печерську. Він сказав: "Я візьму в руки автомат і воюватиму, у чому проблема?", – сказав Арестович.

Радник голови ОП додав, що багато хто його хвалить за спокій та драйв. Але президент – це такий же настрій, тільки у 10 разів сильніший.

"Протягом перших 48 годин, коли вже були бої у Києві, ніхто не знав, чим скінчиться, звідки вилізуть ці диверсанти, була двічі стрілянина біля ОП. Він (президент, – ред. ) категорично сказав: "Закрийте тему з евакуацією. Я ніколи не поїду, хоч 10 десантів висаджуйте, хоч бийте ракетами по Офісу президента", – додав Арестович.

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Зеленський упевнений, що Україна переможе у війні

Україна точно переможе у війні з Росією, але поки що невідомо, коли прийде наша перемога. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

"Ми на 100% знаємо, що буде перемога, але на ті ж 100% ще не знаємо, коли це буде... Початок має бути з припинення вогню. Це і дасть можливість розблокування гуманітарних процесів – вивезення людей, а також доставки продуктів та необхідних речей" , – заявив президент.