Депутатська сім'я: померлий "слуга" Антон Поляков недавно розлучився з нардепом з "За майбутнє"

Після страшної новини Анна Скороход знепритомніла / Колаж "Сьогодні"

Померлий сьогодні вночі депутат Верховної Ради Антон Поляков ( "Слуга народу") проживав разом з колегою з групи "За майбутнє" Анною Скороход. Коли в комітеті ВР, де знаходилася Скороход, стало відомо про трагедію, політик втратила свідомість і її забрала швидка допомога.

Про це написав "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, який повідомив це в партійних чатах партії в соцмережі.

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Госпіталізація

Згідно з оприлюдненою інформацією, Поляков останнім часом жив разом зі Скороход, але вона від нього пішла. Нардеп важко переживав розрив, для нього це було трагедією.

Вранці 8 жовтня з приміщені комітету ВР Скороход забрала "швидка". За словами очевидців, нардеп в стані шоку. Вона, зокрема, намагалася додзвонитися до померлого Полякова і кричала, що вагітна. Член групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець повідомив, що Скороход зараз знаходиться в лікарні.

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Що відомо про Скороход