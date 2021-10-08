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Депутатська сім'я: померлий "слуга" Антон Поляков недавно розлучився з нардепом з "За майбутнє"

Ірина Ковальчук
8 жовтня, 15:59
Після страшної новини Анна Скороход втратила свідомість. Можливо, дівчина вагітна

Після страшної новини Анна Скороход знепритомніла / Колаж "Сьогодні"

Померлий сьогодні вночі депутат Верховної Ради Антон Поляков ( "Слуга народу") проживав разом з колегою з групи "За майбутнє" Анною Скороход. Коли в комітеті ВР, де знаходилася Скороход, стало відомо про трагедію, політик втратила свідомість і її забрала швидка допомога.

Про це написав "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, який повідомив це в партійних чатах партії в соцмережі.

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Госпіталізація

Згідно з оприлюдненою інформацією, Поляков останнім часом жив разом зі Скороход, але вона від нього пішла. Нардеп важко переживав розрив, для нього це було трагедією.

Вранці 8 жовтня з приміщені комітету ВР Скороход забрала "швидка". За словами очевидців, нардеп в стані шоку. Вона, зокрема, намагалася додзвонитися до померлого Полякова і кричала, що вагітна. Член групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець повідомив, що Скороход зараз знаходиться в лікарні.

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Що відомо про Скороход

  • Народний депутат Анна Скороход була виключена з фракції "Слуга народу" в 2019 році і долучилася до групи "За майбутнє".
  • Її виключили одночасно з Поляковим. За неофіційною версією за те, що вона голосувала проти законопроекту про відкриття ринку землі в першому читанні. Офіційно глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів і в лобіюванні інтересів "конкретних олігархічних груп".
  • 14 листопада 2019 року Скороход звинуватила владу в затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна через її голосування всупереч позиції фракції.
  • Скороход – член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 31 жовтня 2019 року вона розплакалася в сесійній залі нібито через те, що на засіданні відмовили розглянути її поправки до закону про ГТС.

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