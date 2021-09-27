100 євро за пляшку: де і за скільки відсвяткував день народження Петро Порошенко

П'ятий президент України, а нині народний депутат фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко відсвяткував 56-річчя в колі сім'ї. Цього разу журналістам не довелося таємно чатувати на політика під столичними ресторанами в спробі піймати ексклюзив. Оточення політика поділилося подробицями в соцмережах.
Завіса, панове!
Відеороликом з торжества на своїй сторінці в Facebook поділилася дружина Марина Порошенко:
"Всі ми хотіли подарувати нашому імениннику емоції. Адже саме вони наповнюють наше життя сенсом, дають енергію і сили рухатися вперед".
На ролику Петро Олексійович відкриває вхідні двері ресторану, переступаючи поріг, відразу вітається за руку з портьє і, трохи хвилюючись, проходить у приміщення. У романтичній обстановці при свічках його зустрічає дружина. Пропонує випити по келиху білого вина і виголошує тост. Потім запрошує чоловіка на білий танець.
І в кінці сюрприз: виявилося, що за портьєрою ховалися їхні діти, які на музичних інструментах виконували композицію Ніно Рота з фільму "Ромео і Джульєтта". Примітно, що старшого сина – народного депутата VIII скликання парламенту Олексія Порошенка – на святкуванні не було.
Вся зала – для одного іменинника
Якщо придивитися, на скляних дверях можна розгледіти назву ресторану, де відбувалося торжество, – Bigoli.
Заклад розміщується в центрі Києва, на Кловському узвозі. Гостей зустрічає затишна тераса на вулиці, обставлена невеликими хвойними рослинами в горщиках.
Всередині дві просторі зали. Інтер'єр по всьому периметру прикрашають високі дерев'яні стелажі, на яких зберігаються пляшки з вином. Освітлюють приміщення масивні люстри.
На фотографії – та сама зала з портьєрою, в якій, судячи з відео, Петра Порошенка зустріла його дружина Марина. Тут кілька столиків, за якими могли б розташуватися інші відвідувачі, але в ролику нікого, крім подружжя Порошенків, немає. Ймовірно, залу звільнили спеціально для їхнього заходу.
За завісою ховається затишний куточок, який також виділили спеціально для сімейного свята Порошенка. Там поставили музичні інструменти, на яких грали його діти.
Куточок Італії в елітному районі столиці
На сайті ресторану вказано, що він спеціалізується на італійській кухні. Також пишуть: "Наш шеф-кухар власноручно готує пасту біголі, на честь якої ми і назвали ресторан. Всю пасту готують за традиційними рецептами – з качкою, морепродуктами, кроликом, білими грибами та різноманітними соусами".
У меню пропонують крафтові сири від 248 гривень за 100 грамів, брускети, закуски з делікатесів. Наприклад, 150 грамів крудо зі скампій (вони ж – лангустини) обійдеться в 1640 гривень. Є в меню і салати вартістю від 256 до 595 гривень за порцію, і фірмові пасти. Найдорожча – спагеті Aglio e Olio з тартаром зі скампій і ботаргою за 975 гривень.
З напоїв у відкритому доступі тільки безалкогольні позиції. У телефонній розмові журналісту "Сьогодні" адміністраторка ресторану сказала, що винну карту не публікують через те, що не хочуть ділитися списком авторських напоїв. Але переконувала, що вибір алкоголю у них широкий: "Є просеко, є наше просеко, яке виготовляють спеціально для нашої сім'ї ресторанів, дуже смачне".
Ціна – від 900 гривень за пляшку. Найдорожче біле вино, яке могли пити подружжя Порошенків, – 620 гривень за келих. Вартість пляшки такого напою – 3100 гривень.
Про те, який вибрати десерт, Марина Порошенко, мабуть, довго не думала. Під звуки хлопавок офіціант підніс торт, який колишній власник кондитерського бізнесу впізнав з першого разу: "Торт "Київський", Roshen, приготований сьогодні о 4-й ранку!".