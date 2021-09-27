100 євро за пляшку: де і за скільки відсвяткував день народження Петро Порошенко

П'ятий президент України, а нині народний депутат фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко відсвяткував 56-річчя в колі сім'ї. Цього разу журналістам не довелося таємно чатувати на політика під столичними ресторанами в спробі піймати ексклюзив. Оточення політика поділилося подробицями в соцмережах.

Завіса, панове!

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Відеороликом з торжества на своїй сторінці в Facebook поділилася дружина Марина Порошенко:

"Всі ми хотіли подарувати нашому імениннику емоції. Адже саме вони наповнюють наше життя сенсом, дають енергію і сили рухатися вперед".

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На ролику Петро Олексійович відкриває вхідні двері ресторану, переступаючи поріг, відразу вітається за руку з портьє і, трохи хвилюючись, проходить у приміщення. У романтичній обстановці при свічках його зустрічає дружина. Пропонує випити по келиху білого вина і виголошує тост. Потім запрошує чоловіка на білий танець.

І в кінці сюрприз: виявилося, що за портьєрою ховалися їхні діти, які на музичних інструментах виконували композицію Ніно Рота з фільму "Ромео і Джульєтта". Примітно, що старшого сина – народного депутата VIII скликання парламенту Олексія Порошенка – на святкуванні не було.

Вся зала – для одного іменинника

Якщо придивитися, на скляних дверях можна розгледіти назву ресторану, де відбувалося торжество, – Bigoli.

Заклад розміщується в центрі Києва, на Кловському узвозі. Гостей зустрічає затишна тераса на вулиці, обставлена невеликими хвойними рослинами в горщиках.

Всередині дві просторі зали. Інтер'єр по всьому периметру прикрашають високі дерев'яні стелажі, на яких зберігаються пляшки з вином. Освітлюють приміщення масивні люстри.

Інтер'єр залу, в якому святкував день народження Петро Порошенко / Фото: Bigoli

На фотографії – та сама зала з портьєрою, в якій, судячи з відео, Петра Порошенка зустріла його дружина Марина. Тут кілька столиків, за якими могли б розташуватися інші відвідувачі, але в ролику нікого, крім подружжя Порошенків, немає. Ймовірно, залу звільнили спеціально для їхнього заходу.

У залі ресторану нікого, крім родини Порошенків, немає / Скріншот "Сьогодні"

За завісою ховається затишний куточок, який також виділили спеціально для сімейного свята Порошенка. Там поставили музичні інструменти, на яких грали його діти.

Куточок Італії в елітному районі столиці

На сайті ресторану вказано, що він спеціалізується на італійській кухні. Також пишуть: "Наш шеф-кухар власноручно готує пасту біголі, на честь якої ми і назвали ресторан. Всю пасту готують за традиційними рецептами – з качкою, морепродуктами, кроликом, білими грибами та різноманітними соусами".

У меню пропонують крафтові сири від 248 гривень за 100 грамів, брускети, закуски з делікатесів. Наприклад, 150 грамів крудо зі скампій (вони ж – лангустини) обійдеться в 1640 гривень. Є в меню і салати вартістю від 256 до 595 гривень за порцію, і фірмові пасти. Найдорожча – спагеті Aglio e Olio з тартаром зі скампій і ботаргою за 975 гривень.

З напоїв у відкритому доступі тільки безалкогольні позиції. У телефонній розмові журналісту "Сьогодні" адміністраторка ресторану сказала, що винну карту не публікують через те, що не хочуть ділитися списком авторських напоїв. Але переконувала, що вибір алкоголю у них широкий: "Є просеко, є наше просеко, яке виготовляють спеціально для нашої сім'ї ресторанів, дуже смачне".

Петро Порошенко пив на день народження біле вино / Скріншот: "Сьогодні"

Ціна – від 900 гривень за пляшку. Найдорожче біле вино, яке могли пити подружжя Порошенків, – 620 гривень за келих. Вартість пляшки такого напою – 3100 гривень.

Про те, який вибрати десерт, Марина Порошенко, мабуть, довго не думала. Під звуки хлопавок офіціант підніс торт, який колишній власник кондитерського бізнесу впізнав з першого разу: "Торт "Київський", Roshen, приготований сьогодні о 4-й ранку!".