Дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі: що планує Україна на Генасамблеї ООН

Урочисте відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбудеться сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою 76-ї сесії Генасамблеї ООН, міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом. Під час бесіди керівник українського зовнішньополітичного відомства повідомив, що Україна планує ініціювати дебати щодо ситуації в окупованому Криму і на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба поінформував про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН", – йдеться в повідомленні.

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Три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї

Протидія російській агресії і відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу і Криму;

поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;

подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. 23 серпня в Києві відбувся інавгураційний саміт "Кримської платформи", яка консолідує міжнародні зусилля задля деокупації Криму. Ми розраховуємо на всебічну підтримку її роботи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети Кримської платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН та припинить грубі порушення міжнародного права", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

Також Зеленський під час офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.