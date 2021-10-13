Навіть в Африці не сховається: Київ оголосив "полювання" на Поклонську

Поклонська від українського правосуддя не сховається навіть в Кабо-Верде. Колаж "Сьогодні"

У "колишнього головного прокурора" окупованого Криму Наталії Поклонської можуть виникнути проблеми в африканській республіці Кабо-Верде, куди вона була призначена послом Росії, оскільки Київ уже повідомив цій країні про злочинну діяльність новоспеченого дипломата. Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС України Олен Ніколенко.

Він нагадав, що в Україні Поклонську розшукують за державну зраду, а також вона знаходиться під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

"Сховатися не вийде навіть у Африці. МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської", – сказав Ніколенко.

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