Навіть якщо не домовимось. Що потрібно терміново обговорити на нормандській зустрічі

Чи є сенс у нормандській зустрічі до відходу Меркель із посади канцлера, навіть якщо не очікується відчутного результату? / Фото: Колаж: Сьогодні, ukrinform.ua

Україна має провести нормандську зустріч хоча б для того, щоб не зупиняти процес обговорення проблем щодо Донбасу. Відсутність будь-яких переговорів – це гірше, ніж провести саміт незалежно від результату, розповів колишній міністр закордонних справ України (2003-2005 та 2010-2012 рр.) Костянтин Грищенко у коментарі "Сьогодні".

"Зупинення на два роки самого процесу обговорення проблем – для України не найкращий варіант. І саме тому необхідно відновити обговорення в рамках "нормандського формату", хоч би яким був їхній результат", – каже ексміністр.

Реклама

До речі, Росія повторює як мантру тезу "зустріч заради зустрічі не потрібна". У вересні це знову озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Ще можна зустріти позицію "немає тем для обговорення", яку використовує Москва.

Справа в тому, що Україна та Росія протягом двох років звинувачують одна одну у невиконанні паризького комюніке щодо Донбасу, підписаного у грудні 2019 року. Тоді ще "Нормандська четвірка" домовилася зустрітися через чотири місяці, коли буде досягнуто результату за всіма пунктами документа.

Реклама

Але Костянтин Грищенко переконаний, що й без цього лідерам держав є про що говорити: Що може бути гіршим за тишу? Є тиша, як у церкві, а є, як у труні. І в цьому випадку є бажання, щоби прозвучало хоч щось. Хоча б провести аудит того, де, хто і що зробив за два роки після Паризького саміту".

До слова, редакція "Сьогодні" проаналізувала ситуацію у розширеному матеріалі: чи погодиться Путін на зустріч у нормандському форматі до Нового року? Адже з'явився новий аргумент: остання участь у саміті Ангели Меркель – канцлера Німеччини, що йде, якого в дипломатичних колах називають архітектором Мінських угод щодо Донбасу.