Данілов розповів, скільки українців стануть на захист від РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, за останніми опитуваннями, понад 50% громадян готові захищати нашу країну. За його словами, з них 35% – готові одразу взяти до рук зброю.

Про це Данілов заявив в інтерв'ю Настоящему времени.

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"Завдання держави – забезпечити, щоб ця зброя у них була. Я хочу, щоб ми розуміли: коли в нашій країні виникають загрози, всі об'єднуються, попри те, що ми різні з політичних мотивів, з інших мотивів. Але коли йтиметься про нашу державу, всі об'єднаються", – сказав він.

Секретар РНБО додав, що в Україні є сектор безпеки та оборони і його загальна кількість сягає близько мільйона людей. Водночас є громадянське суспільство, яке постане на захист держави.

Він також зазначив, що у складі ЗСУ станом на 1 січня 2022 року буде 261 тисяча військовослужбовців.

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