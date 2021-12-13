"Так, я винен". Гогілашвілі написав заяву на звільнення

Олександр Гогілашвілі поплатився за зухвалу поведінку з поліцейськими. Колаж "Сьогодні"

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі визнав свою провину у скандалі з поліцейськими та написав заяву на звільнення.

Про це він повідомив у Facebook.

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Він покаявся за свою поведінку.

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював у цей час в Міністерстві. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як два роки", – написав Гогілашвілі.

Також на сайті уряду з'явилося офіційне розпорядження звільнити Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

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За що звільнили