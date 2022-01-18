ЦРУ, сенатори, тепер – Держдеп: до Зеленського їде Блінкен – ЗМІ

Зліва президент України Володимир Зеленський та праворуч держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото: Колаж: Сьогодні
Київ 19 січня з офіційним візитом відвідає держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляють джерела ZN.UA .
Найімовірніше, сторони обговорюватимуть стягування російських військ до кордонів України, а також заходи стримування російської агресії та надання додаткової допомоги Україні.
Крім того, в Україну запланувала візит глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, після чого вирушить до Росії.
В Україну таємно прилітав голова ЦРУ
18 січня джерела CNN повідомили, що 12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським Крім того, 16-18 січня в Україні перебувають американські сенатори. Вони приїхали через кілька днів після того, як верхня палата Конгресу США не досягла консенсусу про введення санкцій щодо "Північного потоку". Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що чекає від делегації США на переконливі рекомендації Конгресу щодо посилення санкцій проти Росії.
Найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ, плюс відбудуться переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду.
Врегулювання конфлікту на Донбасі
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