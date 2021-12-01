Цирк для Зеленського: Шабунін заявив, що президента в Офісі "тримають за ідіота"

Цю акцію назвали "проплаченою" / Колаж "Сьогодні"

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив заступника керівника Офісу президента Олега Татарова в організації проплаченого мітингу, який має на меті натиснути на Володимира Зеленського у питанні призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

Розслідування Шабуніна

"На відео приклад того, як частина команди Зеленського вважає президента ідіотом. Годину тому під ОП намалювався проплачений мітинг, на якому від Зеленського вимагають призначити керівником САП Олександра Клименка. При цьому мітингарі поняття не мають, хто це, і переконані, що Клименко працює в ОП. Ціль цього цирку в тому, щоб Татаров прийшов до Зеленського і сказав: "Дивіться, нас віджимають на цього Клименка, значить його не можна призначати", – написав Шабунін на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Аргументує свій висновок Шабунін тим, що в Офісі президента добре знають, наскільки гостро Зеленський реагує на будь-які спроби тиску. Тому план у тому, щоб викликати саме таку гостру реакцію президента.

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На думку Шабуніна, сьогодні детектив НАБУ Клименко і так є лідером конкурсу. А Татаров хоче завадити йому очолити САП.

Далі Шабунін з'ясував, що провокацію під ОП організував підлеглий Татарова. На його думку, це легко може перевірити СБУ, оскільки має "об'єктивки" на всі заходи під ОП.

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"Заступнику Єрмака потрібна санкція Зеленського для фальсифікації конкурсу на керівника САП (в якому Клименко зараз перемагає). Якщо Зеленський поведеться на аж настільки низькопробну провокацію і дасть санкцію на фальсифікацію цього конкурсу, то в України величезні проблем (і САП з них – найменша)" , – резюмував Шабунін.

Ситуація із САП