Чого чекати Україні, якщо РФ та США не домовляться – експерт дав небезпечний прогноз

Якщо США та РФ провалять переговори - може бути лихо. Колаж "Сьогодні"

Загроза вторгнення Росії в Україну зросте після 13 січня, оскільки переговори Москви зі США, НАТО та ОБСЄ, швидше за все, не дадуть результату.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу Україна 24 аналітик Фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

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За його словами, зараз Москва розраховує вигоди та втрати від можливого повномасштабного вторгнення до України або локальної військової операції.

"Завдати українським військам поразки, показати, що (верховний) головнокомандувач не здатний керувати країною і, таким чином, можливо, спровокувати внутрішні заворушення в Україні", – сказав Бурковський.

Експерт не став давати прогноз, як може змінитися військово-політична обстановка навколо України в цьому році.

"Багато чого ми зрозуміємо у січні-лютому. Росія не для демонстрації привела свої Збройні сили у боєготовність. Думаю, йде вибір між повномасштабною війною, яка дуже ризикована для Росії, та обмеженою операцією, яка теж ризикована для РФ", – сказав Бурковський.

Він також прокоментував можливі ознаки підготовки Росії до вторгнення. Експерт вважає, що переговори РФ і Заходу щодо ультиматуму Путіна 10-13 січня, швидше за все, будуть безрезультатними.

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"Якщо Захід не застосує превентивних санкцій, то ризик війни суттєво зросте", – наголосив Бурковський.

Вторгнення Росії до України буде?