Ціль – Київ. Блінкен пояснив, як армія РФ готується зайти до столиці України

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Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що Росія намітила цілі для захоплення в Україні, серед яких є і столиця Київ.

"Ці цілі включають столицю України, Київ, місто з населенням 2,8 млн людей", — сказав Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

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За його словами, США мають інформацію, яка вказує, що Росія буде націлена на певні групи населення.

Держсекретар США наголосив, що Штати про все попередили український уряд.

"Ми сподіваємося, що поділившись тим, що ми дізналися, з усім світом, ми змусимо Росію відмовитися від війни та вибрати інший шлях", — сказав Блінкен.

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Загроза вторгнення Росії

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною були прогнози, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Президент США Джо Байден заявив, що високий ризик нападу Росії на Україну у найближчі кілька днів.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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