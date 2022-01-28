"Будете іржати, коли до вас прийдуть": Розумков розлютився в Раді через обшуки (відео)

Дмитро Разумков (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков під час виступу у Верховній Раді прокоментував обшуки у свого колеги Олега Воронька. Він назвав такі дії ДБР політичним переслідуванням, а звинувачення на його адресу – "притягнутими за вуха".

"Будете іржати, коли до вас прийдуть з обшуками. Коли до вашого колеги у надуманій справі приходять о 7-й ранку додому – це несмішно, це непорядно, це повернення принципів диктатури, узурпації влади та вибіркового правосуддя", – заявив він.

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Разумков зажадав від голови Ради Руслана Стефанчука та парламентського комітету з правоохоронної діяльності взяти на особистий контроль справу, за якою у Воронька відбуваються обшуки, а також запросити до Ради директора ДБР Олексія Сухачова.

"Це він так показує подяку за те, що йому перед Новим роком подарунок зробили та призначили на посаду голови ДБР? Чи що це? Абсолютно надумана справа, абсолютно притягнута за вуха" , – сказав він.

Ексспікер також заявив, що ані ДБР, ані Національне антикорупційне бюро не приходять з обшуками до багатьох депутатів Ради, які "замішані в інших кримінальних справах".

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"А тут приходять – бо це "Розумна політика", бо ми не підпорядковані Офісу, не слухаються безпосередньо президента. Будете жити далі за принципом свавілля чи принципу "закон один для всіх"? У 2013 році всі теж так думали – "ми тут назавжди". А потім час помінявся і довелося відповідати, а комусь ще і їхати з держави", – сказав політик.

Що кажуть у ДБР?

Як йдеться у повідомленні ДБР, вони розслідують підробку документів. Слідчі дії проходять за місцем проживання парламентаря та пов'язаних з ним осіб.

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Попередня кваліфікація:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 ККУ);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ);

введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 ККУ).

Фото: ДБР

Раніше ми повідомляли, що у червні 2020 року Олег Воронько виявився найбагатшим депутатом у фракції "Слуга народу".

Також нагадаємо, депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим займуться далі.