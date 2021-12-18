"Буде відключена вся промисловість" – Яценюк розповів про енергетичну кризу взимку

Проблему з постачанням газу так і не вирішено / Колаж "Сьогодні"

В України небагато шансів пройти без кризи зиму. І якщо це відбудеться, то це буде не завдяки президенту Володимиру Зеленському, уряду і владі, а виключно завдяки одному – Господь Бог і температура.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Криза

"Якщо цього не станеться, в найкращому варіанті населення не буде відключено від теплопостачання, газопостачання і електроенергії. Але буде відключена вся промисловість. Це називається надзвичайний план подій, коли відключають промисловість, для того, щоб не було надзвичайної ситуації в населення", – пояснив Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Після відключення промисловості, наголосив він, люди втрачають роботу, а отже – зарплату: "Якщо люди втрачають зарплату, держава втрачає податки. Якщо держава втрачає податки, падає економіка. А сьогодні і так економіка в країні падаюча. Другий квартал поспіль ВВП України йде вниз".

Він підкреслив, що голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі одного з телеканалів "на всю країну заявив про те, що ціна на газ буде суттєво зростати".

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Проблема з газом

Такій ситуації, підкреслив Арсеній Яценюк, можна було запобігти, адже у квітні-травні цього року на рахунках "Нафтогазу" було 2 мільярди доларів: "За цих 2 мільярди доларів він повинен був купити газ. В середньому тоді ціна була $250-300, а не $1000-1500. Він мав закачати цей газ у сховища".

Він зазначив, що через незакупівлю газу влітку з кишень українців витягнуть 5 мільярдів доларів: "Це зарплата, яку вам не доплатили. Це озброєння, яке не докупили. Це податки, які не дійшли".

Арсеній Яценюк наголосив на необхідності невідкладно збільшити видобуток газу. Крім того, підкреслив він, необхідні прямі контракти "з нормальною, адекватною ціною з нашими європейськими друзями".

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"Є можливість вийти з цієї ситуації. Тільки як в неї можна було так бездарно зайти?" – додав він.